الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا يوسف يشارك في الاحتفال بثورة يوليو بسفارة مصر ببوليڤيا

كنيسة
كنيسة

شارك الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا للأقباط الأرثوذكس في الاحتفالات التي أقامتها السفارة المصرية في بوليڤيا في مدينة لاباس البوليڤية بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو.

كان في استقبال الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا للأقباط الأرثوذكس لدى وصوله مقر الاحتفال، السفير طارق الوسيمي والقنصل محمد صلاح.

حضر الاحتفال روخيليو مايتا وزير الخارجية البوليڤية وجناب الأب أغابيوس القنصل والقائم بأعمال سفير الڤاتيكان في بوليڤيا.

دار حديث على هامش الاحتفال بين وزير الخارجية البوليڤي والسفير المصري ونيافة الأنبا يوسف عن الدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في بوليڤيا من خلال الخدماتها التي تقدمها في مجالات التعليم والصحة فضلًا عن الدور الأساسي (الروحي) لها.

وتطرق الحديث إلى سبل التعاون الرسمي بين الكنيسة القبطية والدولة في بوليڤيا في العديد من المجالات.

البابا تواضروس البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان أسقف بوليڤيا التعليم والصحة الذكرى الحادية والسبعين الكاتدرائية المرقسية بالعباسي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكاتدرائية الكاتدرائية المرقسية المؤتمر السادس

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

بكرى عن فرض رسوم 10 قروش على المكالمات: هذه هى الحقيقة

بدء عزاء والد الدكتور محمد الباز من مسجد عمر مكرم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟