الأنبا يوسف يشارك في الاحتفال بثورة يوليو بسفارة مصر ببوليڤيا

شارك الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا للأقباط الأرثوذكس في الاحتفالات التي أقامتها السفارة المصرية في بوليڤيا في مدينة لاباس البوليڤية بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو.

كان في استقبال الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا للأقباط الأرثوذكس لدى وصوله مقر الاحتفال، السفير طارق الوسيمي والقنصل محمد صلاح.

حضر الاحتفال روخيليو مايتا وزير الخارجية البوليڤية وجناب الأب أغابيوس القنصل والقائم بأعمال سفير الڤاتيكان في بوليڤيا.

دار حديث على هامش الاحتفال بين وزير الخارجية البوليڤي والسفير المصري ونيافة الأنبا يوسف عن الدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في بوليڤيا من خلال الخدماتها التي تقدمها في مجالات التعليم والصحة فضلًا عن الدور الأساسي (الروحي) لها.

وتطرق الحديث إلى سبل التعاون الرسمي بين الكنيسة القبطية والدولة في بوليڤيا في العديد من المجالات.