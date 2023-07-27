قناة الناس.. رانيا الوكيل توضح السن المناسب لبداية حفظ الطفل للقرآن (فيديو)

قالت رانيا الوكيل، محفظة القرآن الكريم، إن السن المناسبة للطفل لبداية حفظة القرآن الكريم من سن ثلاث إلى ست سنوات، مشيرةً إلى أن الطفل حينما يبدأ في التحدث بشكل مباشر دون تهتهة أو تفكير يبدأ فعليًا في حفظ القرآن الكريم.

وأضافت "الوكيل"، اليوم الخميس، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن تحفيظ الأطفال القرآن الكريم في سن مبكرة يساعد في تنشيط الذاكرة لديهم، مؤكدة أن البداية في الحفظ تكون بالاستماع وبعدها سيكرر الطفل الآيات إلى أن يحفظها، وعليه أن يبدأ بقصار السور.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.