الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: باريس سان جيرمان يبدأ عملية البحث عن بديل مبابى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمرحلة ما بعد كيليان مبابي، مهاجم الفريق الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الفريق.

واقترب كيليان مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد رفضه تمديد عقده مع النادي الباريسي ورغبة النادي في تحقيق الاستفادة المالية في حال رحيله.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تعمل على البحث عن بديل لمبابي في سوق الانتقالات، خاصة بعدما تأكدت من رحيله عن الفريق خلال الصيف الجاري.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة النادي الباريسي لا ترغب في استمرار مبابي مع الفريق في الموسم المقبل.

ورفض مبابي الجلوس والتفاوض مع وفد نادي الهلال السعودي الذي تواجد في باريس أمس، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الفريق وذلك تأكيدًا لشكوك إدارة النادي الباريسي باتفاق اللاعب مع ريال مدريد على الانضمام لصفوفهم؛ وفقما أكدته صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير نشرته أمس.

واستبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، على خلفية إبداء اللاعب رغبته في الرحيل عن صفوف النادي عقب نهاية عقده.

وانضم مبابي لباريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

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