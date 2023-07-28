تعرف على بداية ظهور فرقة "أيامنا الحلوة"

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" فرقة "أيامنا الحلوة"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهو الأمر الذي أسعد الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن فرقة "أيامنا الحلوة" التي ظهرت مع صاحبة السعادة، ومن المقرر لها أن تظهر في مهرجان العلمين، في سياق السطور التالية.

فرقة "أيامنا الحلوة" أسسها المايسترو محمد عثمان في عام 2003، وتضم فرقة "أيامنا الحلوة" بالتحديد 20 مطربًا ومطربة، وتخصصت فى تقديم طابع النوستالجيا لأشهر الأغاني والتترات والإعلانات القديمة بشكل غنائى مبهج.

احترفت فرقة "أيامنا الحلوة" في تقديم مختلف القوالب الموسيقية والألوان الغنائية، وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل وخارج مصر ولاقت استحسان وإشادة الجماهير في الشارع المصري، وحديثًا عبر السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

في عام 2011، حالف فرقة "أيامنا الحلوة" الحظ، لتظهر للجمهور في هذا التوقيت، بعددٍ من الأغاني الوطنية، والفرقة قدمت استعراضات مسرحية مثل: ريا وسكينة، مدرسة المشاغبين، وحمري جمري.

كما أن الفرقة تخصصت فقط في تقديم الأغاني المصرية، ولا يعتقد أنه سيكون هناك توجه في المستقبل للغناء بلهجات أخرى، لالتزام الفرقة بالطابع المصري الشرقي، لكن كحالة استثنائية تقدم الفرقة أعمال الفنانة فيروز باللهجة اللبنانية.

فرقة أيامنا الحلوة

يذكر أن فرقة "أيامنا الحلوة" هي فرقة غنائية ذاع صيتها بتقديم أغاني التراث والأغاني الإعلانية التي ارتبط بها الجمهور في نهايات القرن الماضي، وتقدم حفلاتها في الأوبرا المصرية بحضور جماهيري واسع، ومؤسسها الموسيقي محمد عثمان.

اشتهرت فرقة ايامنا الحلوة بحفلاتهم في دار الأوبرا المصرية، إضافة لتقديم المنتجة إسعاد يونس لهم بصورة كبيرة في برنامجها صاحبة السعادة .