الزمالك في البطولات العربية (4).. خروج مبكر مرتين والمركز الثالث موسم 2006–2007

بدأ الزمالك المشاركة في البطولات العربية منذ 1989 وخلال مشواره في هذه البطولات عرف النجاح والانتصار وعانى مرارة الفشل والانكسار، وعلى مدار 4 حلقات يستعرض "الدستور" تاريخ مشاركات الزمالك في البطولات العربية.

2006- 2007 خروج من الدور نصف النهائي

للمرة الرابعة على التوالي شارك الزمالك في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2006- 2007 وخرج من الدور نصف النهائي وكانت البداية بتجاوز فريق المكناسي المغربي في الدور الأول بالفوز في ستاد القاهرة بهدف سجله حازم إمام في الدقيقة 85 والتعادل في المغرب بنتيجة 2-2 وسجل الهدفين عمرو الصفتي وجمال حمزة في الدقيقتين 58 و73 .

وفي دور الـ16 تجاوز الزمالك فريق الاتحاد الليبي بالفوز في القاهرة بهدف سجله عمرو زكي في الدقيقة 55 والهزيمة في ليبيا بهدف ثم الفوز بركلات الترجيح 4-1 .

في الدور ربع النهائي تصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة حيث فاز على الأهلي السعودي في ستاد المقاولون بهدف سجله مصطفى جعفر في الدقيقة 18 وعلى القادسية الكويتي 4-2 باستاد القاهرة وسجل الأهداف جونيور وعبد الحليم علي ومصطفى جعفر وأسامة حسن في الدقائق 28 و50 و90 والثانية من الوقت بدل الضائع وعلى أهلي برج بوعريرج الجزائري في الجزائر بهدف سجله عبد الحليم علي في الدقيقة 53 .

وتعادل الزمالك مع أهلي برج بوعريرج 2-2 في ستاد القاهرة وسجل الهدفين عمرو زكي من ركل جزاء وجمال حمزة في الدقيقتين 3 و90 ومع الأهلي السعودي في جدة بنتيجة 1-1 وسجل الهدف علاء عبد الغني في الدقيقة 16 وكانت الهزيمة الوحيدة أمام القاسية في الكويت بنتيجة 1-2 وسجل الهدف عمرو زكي في الدقيقة 11 .

في الدورنصف النهائي تعادل الزمالك مع الفيصلي الأردني بدون أهداف في عمان وخسر في القاهرة 1-2 وسجل الهدف عمرو زكي من ركلة جزاء في الدقيقة 76 .

2017 الزمالك يخرج من الدور الأول

بعد غياب عشر سنوات شارك الزمالك في البطول العر بية التي أقيمت في مصر عام 2017 وخرج من الدور الأول بعد احتلال المركزالثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من الفوزعلى النصر السعودي 2-1 وسجل الهدفين حازم إمام ومحمود حمدي الونش في الدقيقتين 2 و37 والتعادل مع الفتح الرباطي المغر بي 2-2 وسجل الهدفين باسم مرسي من ركلة جزاء وشيكابالا في الدقيقتين 43 و66 والهزيمة أمام العهد اللبناني بهدف دون رد .

في عام 2018 شارك الزمالك في البطولة العربية لكنه خرج مبكرا جدا حيث التقى مع الاتحاد السكندري وفاز عليه في الإسكندرية بهدف سجله الكونغولي كابونجو كاسونجو في الدقيقة 69 وفي مباراة العودة باستاد بتروسبورت فاز الاتحاد بهدف ثم فاز الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 .

كان الزمالك قد شارك في تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكؤوس عام 2000 وفاز على النصر السعودي بهدف سجله حسام حسن وعلى المريخ السوداني 2-1 وسجل الهدفين حسام حسن وإبراهيم حسن في الدقيقتين 15 و85، لكنه لم يشارك في النهائيات .