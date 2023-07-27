الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا.. ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى مليون و208 آلاف برميل يوميًا

لبيبا
لبيبا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، الخميس، أن إنتاج النفط الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 208 آلاف برميل يوميًا.

وأكدت المؤسسة في منشور عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، أن إنتاج المكثفات بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 49 ألف برميل يوميًا.

وتستهدف ليبيا زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً، وقال وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي انعقد في الخامس من يوليو الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً.

وأوضح “عون” أن الخطة تتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية.

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وفي السابع من نفس الشهرأعلن البنك المركزي الليبي أن إجمالي إيرادات ليبيا من النفط بلغ 33.4 مليار دينار (6.95 مليار دولار) في النصف الأول من 2023 انخفاضا من 37.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان إجمالي الإيرادات النفطية الليبية ارتفع إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.03 مليار دولار) خلال العام الماضي مقارنة بـ 103.4 مليار دينار في عام 2021، يحسب بيانات سابقة لمصرف ليبيا المركزي.

وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع الطاقة المتخصص في أسواق الطاقة.

وتعتمد ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، بشكل كبير على عائدات صادراتها من الطاقة.

المؤسسة الوطنية للنفط الليبي انتاج ليبيا من النفط الخام انتاج المكثقات مليون و208 ألف برميل ليبيا

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