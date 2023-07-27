هل تسبب وقف استيراد المازوت فى أزمة الكهرباء؟ الحكومة تجيب

علّق د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتًا إلى أن الأزمة بدأت في 17 يوليو الذي تزامن فيه ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مدللاً على ذلك بآخر تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش الذي أعلن أن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالي "مرعبة"، "انتهى عصر الاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

قال مدبولي، في كلمته مساء اليوم بالمؤتمر الصحفي: “ما قاله جوتيريش يلخّص الأزمة التي اجتاحت العالم منذ 10 أيام ماضية، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، وهنا هنرد على الكثير من النقاط التي تثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

أضاف أن حجم الطاقة المستهلكة يوميًا من الكهرباء وصل لـ33 جيجا في وقت الذروة في يوم من الأيام، مضيفا أن الاستهلاك يوميا في حدود 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت معا، وكانت تلك الكميات تخصص من خلال شبكة الغاز الطبيعي أو المازوت في مستودعات وزارة البترول أو محطات التخزين في وزارة الكهرباء.

واختتم تصريحاته: "بناءً على أرقامنا خدنا قرار بحوكمة الاستيراد توفيرًا للعملة الصعبة، كان هناك قرار من أبريل الماضي بوقف استيراد شحنات المازوت والاعتماد على ما ننتجه محليًا، والذي يكفينا في ظل ظروف طبيعية التي تسمح لنا تشغيل محطاتنا بالطاقات التي نحتاجها".