جهاز دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة على العشوائيات

كلف المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة تم شن حملة مكبرة تحت إشراف عبد الحميد السنباطي نائب رئيس الجهاز وبالتعاون مع اللواء ياسر شحاتة مدير أمن الجهاز ولجنة الإزالة والإدارات المعنية المساحة التنمية والأمن ومعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن القضاء على عشوائيات وإشغالات بالمنطقة الصناعية وجوار محطة المعالجة واسترداد قرابة 50 فدان والتخلص من 65 حالة إشغالات.



وأفاد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الحملة قامت بالتخلص من تواجد عشوائيات بجوار المقابر والمشتل لعدد 33 حالة، بالإضافة أنه تم القضاء على مبانى عشوائية (خيام وعشش ) بمنطقة غرب ميناء دمياط.

وأعلن خلف الله أن الحملة قامت باسترداد 18 فدان أرضي مليكة الدولة، كما قامت الحملة بالقضاء على 78 حالة أشغال لعرب رحل وعشوائيات بمنطقة 450 فدان شرق القناه الملاحية.

وجه، إدارة التنمية برصد جميع قطع الأراضي بانحاء المدينة دمياط الجديدة ليتم استراد تلك الأراضي الدولة وتحويل من يعرض إلي النيابة ولا تهاون فمن يخالف القانون وينهب حقوق البلاد.

وأكد أنه جاري التخطيط والدراسة للوصول لأنسب صور لاعادة استخدام هذه المساحات بما يحقق الجدوى الاقتصادية وخطط التنمية والتطوير بمدينة دمياط الجديدة.