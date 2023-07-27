"التحالف الوطني" يجوب المحافظات بمشروعات تنموية وتكريم للمتميزين

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع محافظة مرسى مطروح، اليوم، احتفالية كبرى شهدت تسليم 20 مشروع تنموي و 4 أكشاك على الفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية.

كما نفذت الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية إحدي كيانات التحالف زيارة ميدانية لأهالي قرية زاوية الكرادسة بمحافظة الفيوم لتقديم خدمات الدعم الفني لصغار المزارعين وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال مجموعة من التدخلات التنموية في إطار مبادرة ازرع للتحالف الوطني.

وفي محافظة الأقصر قام مجلس الشباب الوطني عضو التحالف الوطني بتكريم أكثر من 200 طفل من حفظة القرآن الكريم ومحفظيهم في احتفالية كبرى حضرها عمد ومشايخ وتنفيذيين ووكلاء الوزارات وأعضاء البرلمان ورؤساء وقيادات منظمات المجتمع المدني والاتحاد الإقليمي للجمعيات وقيادات النقابات العمالية والمهنية ومشايخ الأزهر الشريف وشيوخ العائلات ولفيف من الإعلاميين.

كما نظمت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني، احتفالية لتكريم عدد من الطالبات المتميزات من ذوي الهمم و متحدي الظروف الاجتماعية، بحضور النائب محمد الجارحي الرئيس التنفيذي والأمين العام للمؤسسة وعدد من أهالي المكرمات وبعض أعضاء مجلس الأمناء والعاملين بالمؤسسة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.