"100 يوم صحة".. عمليات مجانية كل جمعة بمستشفيات أسيوط

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه في إطار توفير الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة، تم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة "100 يوم صحة".

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات.

وتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمستشفيات ديروط المركزي والقوصية المركزي ومنفلوط المركزي والصحة الإنجابية.

وخلال الأيام الماضية، التقى وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وأعضاء المكتب الفني ومديري الإدارات الفنية بديوان المديرية لبحث سبل تنفيذ تشغيل العمليات بالمستشفيات مجانًا يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء العمليات لبعض المواطنين المقرر لهم تلك العمليات.

يذكر أنه تم إجراء عدد 7 حالات الجمعة الماضي بوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام في وجود وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني ومساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

من جهته، أكد دكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، متابعة نسب ومعدل التردد اليومي على الاستقبال والطوارئ، موجهًا بحسن استقبال المترددين على المستشفيات وبذل كل الجهد لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين.