الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 يوم صحة".. عمليات مجانية كل جمعة بمستشفيات أسيوط

الدكتور محمد زين
الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه في إطار توفير الخدمات الطبية للمرضى والمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة، تم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة "100 يوم صحة".

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء أسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات.

وتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمستشفيات ديروط المركزي والقوصية المركزي ومنفلوط المركزي والصحة الإنجابية.

وخلال الأيام الماضية، التقى وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وأعضاء المكتب الفني ومديري الإدارات الفنية بديوان المديرية لبحث سبل تنفيذ تشغيل العمليات بالمستشفيات مجانًا يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء العمليات لبعض المواطنين المقرر لهم تلك العمليات.

يذكر أنه تم إجراء عدد 7 حالات الجمعة الماضي بوحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام في وجود وكيل وزارة الصحة ووكيل المديرية للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني ومساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

من جهته، أكد دكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، متابعة نسب ومعدل التردد اليومي على الاستقبال والطوارئ، موجهًا بحسن استقبال المترددين على المستشفيات وبذل كل الجهد لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين.

IMG-20230727-WA0039
IMG-20230727-WA0039
إجراء عمليات جراحية استقبال المترددين الإستقبال والطوارئ الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد زين الدين حافظ الصحة والسكان الصحة الإنجابية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستشفيات العامة والمركزية جميع المواطنين خدمات الطبية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟