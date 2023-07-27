"صناعة الشيوخ": القمة الروسية - الإفريقية ستحقق مكاسب كبيرة للقارة السمراء

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الروسية - الإفريقية، مشيرًا إلى أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي، تعتمد على التوازن والانفتاح والشراكة مع الدول الإقليمية والدولية بشكل واسع.

وقال "المنزلاوي" في بيانٍ أصدره اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدى السنوات الماضية قاد العالم لعقد المزيد من المؤتمرات والقمم العالمية لصالح القارة الإفريقية ومنها قمة أفريقيا أوروبا، وأفريقيا اليابان، وأفريقيا والصين، وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر مهم للغاية من أجل طرح ملف التنمية فى أفريقيا، مؤكدًا أن مصر جعلت إفريقيا فى بؤرة الاهتمام العالمي.

وأكد عضو صناعة الشيوخ أن الدولة المصرية تولي القضايا الإفريقية اهتمامًا كبيرًا وخلال قمة المناخ مصر تحدثت بلسان أفريقيا بالحق في التنمية، مشيرًا إلى أن العلاقة المصرية الروسية قديمة وقوية للغاية في مختلف المجالات والقطاعات وهناك منطقة صناعية روسية، وفيما يتعلق بالتجاذبات السياسية فمصر لديها مواقف متوازنة، حيث لا تتدخل في الشؤون الداخلية ولكن تسعى في الصراعات لمسارات سياسية وعلاقتها بروسيا وأوكرانيا متوازنة.

وأعرب المنزلاوي، عن ثقته في أن مشاركة مصر في القمة الروسية - الإفريقية سيحقق مكاسب كبيرة للدول الإفريقية وسيكون له دوره المهم في إعطاء أكبر اهتمام بإيجاد حلول عاجلة لمختلف المشكلات والتحديات التي تواجه دول القارة السمراء، مشيدًا بحرص مصر الكبير على ضرورة دعم ومساندة المجتمع الدولي للدول الإفريقية وجذب الاستثمارات العالمية للدول الإفريقية.