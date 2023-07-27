الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"صناعة الشيوخ": القمة الروسية - الإفريقية ستحقق مكاسب كبيرة للقارة السمراء

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الروسية - الإفريقية، مشيرًا إلى أن سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي، تعتمد على التوازن والانفتاح والشراكة مع الدول الإقليمية والدولية بشكل واسع.

وقال "المنزلاوي" في بيانٍ أصدره اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدى السنوات الماضية قاد العالم لعقد المزيد من المؤتمرات والقمم العالمية لصالح القارة الإفريقية ومنها قمة أفريقيا أوروبا، وأفريقيا اليابان، وأفريقيا والصين، وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر مهم للغاية من أجل طرح ملف التنمية فى أفريقيا، مؤكدًا أن مصر جعلت إفريقيا فى بؤرة الاهتمام العالمي.

وأكد عضو صناعة الشيوخ أن الدولة المصرية تولي القضايا الإفريقية اهتمامًا كبيرًا وخلال قمة المناخ مصر تحدثت بلسان أفريقيا بالحق في التنمية، مشيرًا إلى أن العلاقة المصرية الروسية قديمة وقوية للغاية في مختلف المجالات والقطاعات وهناك منطقة صناعية روسية، وفيما يتعلق بالتجاذبات السياسية فمصر لديها مواقف متوازنة، حيث لا تتدخل في الشؤون الداخلية ولكن تسعى في الصراعات لمسارات سياسية وعلاقتها بروسيا وأوكرانيا متوازنة.

وأعرب  المنزلاوي، عن ثقته في أن مشاركة مصر في القمة الروسية - الإفريقية سيحقق مكاسب كبيرة للدول الإفريقية وسيكون له دوره المهم في إعطاء أكبر اهتمام بإيجاد حلول عاجلة لمختلف المشكلات والتحديات التي تواجه دول القارة السمراء، مشيدًا بحرص مصر الكبير على ضرورة دعم ومساندة المجتمع الدولي للدول الإفريقية وجذب الاستثمارات العالمية للدول الإفريقية. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الروسية الإفريقية القمة الروسية الإفريقية الولايات المتحدة المشروعات الصغيرة صناعة الشيوخ وكيل لجنة الصناعة

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا

لطلبة 3 ثانوي عام| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟