مابولولو يحصد اللقب.. الترتيب النهائي لهدافي الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023

نجح الأنجولي كر يستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في الفوز بلقب هداف الدوري المصري الممتاز موسم 2022 – 2023 برصيد 16 هدفا ليصبح تاسع لاعب أجنبي يفوز باللقب منذ انطلاق بطولة االدوري عام 1948 .

وجاء أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وهداف الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 13 هدفا يليه محمد حمدي زكي مهاجم أسوان برصيد 12 هدفا ومحمد شريف مهاجم الأهلي وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة ولكل منهما 11 هدفا ..وفيما يلي الترتيب الكامل والنهائي لهدافي الدوري موسم 2022 -2023 .

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد 16 هدفا.

2.أحمد سيد زيزو " الزمالك " برصيد 13 هدفا

3.محمد حمدي زكي " أسوان " برصيد 12 هدفا .

4. محمد شريف " الأهلي " وأحمد الشيخ " غزل المحلة " ولكل منهما 11 هدفا .

5. أحمد أمين أوفا " انبي " والجنوب إفريقي فخري لاكاى " بيراميدز " ولكل منهما عشرة أهداف .

6.محمد الشامي " الإسماعيلي " ومحمد عبداللطيف جريندو " المصري " ومصطفى فتحي " بيراميدز " والنيجيري جون أوكولي " المقاولون " وكريم بامبو " البنك الأهلي " وسمير فكري " الداخلية " ولكل منهم 9 أهداف .

7.التونسي علي معلول " الأهلي " والتونسي رفيق كابو " إنبي " وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا " والجزائري رزقي حمرون " فاركو " ولكل منهم 8 أهداف.

8.محمود كهربا " الأهلي " والتونسي سيف الجزيري " الزمالك "و التونسي فراس شواط والتوجولي ياو أنور " الإسماعيلي " ورمضان صبحي "بيراميدز" وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " و الأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " ولكل منهم 7 أهداف.

9.أحمد عبد القادر " الأهلي" ومروان حمدي " المصري " ومحمد هلال " البنك الأهلي " وكريم طارق "طلائع الجيش" ومروان محسن " فيوتشر " ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم 6 أهداف .

10.ناصر منسي " الزمالك والبنك الأهلي " والتونسي إلياس الجلاصي " المصري" وإسلام عيسى " بيراميدز " وعبدالرحمن خالد وعمر سافيولا "المقاولون" ومحمد رضا " فيوتشر" والنيجيري رشيد أحمد "الداخلية" ولكل منهم خمسة أهداف.

وسجل أربعة أهداف كل من عمرو السولية وحسين الشحات " الأهلي " ويوسف أسامة نبيه السنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" والمغربي أحمد بلحاج " الزمالك وأسوان " ومحمود علاء " الاتحاد السكندري" وحسين فيصل والنيجيري صديق أوجولا " سموحة " والتونسي فخر الدين بن يوسف وإبراهيم عادل " بيراميدز " وعلي فوزي " إنبي " وإسلام محارب وأحمد سمير والفلسطيني محمود وادي " طلائع الجيش" ومحمود قاعود " البنك الأهلي " والنيجيري جابريل أوروك " غزل المحلة " " وأحمد عاطف " فيوتشر " وصلاح محسن " سيراميكا كليوباترا "والأنجولي ديلسون كاموني "أسوان" ولكل منهم 4 أهداف.

وسجل ثلاثة أهداف كل من محمد مجدي أفشة والجنوب إفريقي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر " الأهلي " وحسام عبد المجيد " الزمالك " والنيجيري أوستن أموتو وإبراهيم حسن "الاتحاد" ومحمد عصام "سموحة" والبوركيني إبراهيم بلاتي توريه " بيراميدز " وأحمد خليل كالوشا " انبي " وخالد قمر "طلائع الجيش" وأحمد ياسر وأسامة فيصل "البنك الأهلي" والكاميروني جوزيف جوناثان وعمر كمال عبدالواحد " فيوتشر" والنيجيري جون إيبوكا ومحمد إبراهيم "سيراميكا كليوباترا" وعمرو جمال ومحمود حمادة والسوداني سيف تيري " فاركو " ومصطفى فوزي وعبد الرحمن السكران " الداخلية " ومصطفى جمال " حرس الحدود " ولكل منهم 3 أهداف.

وسجل هدفين كل من كريم فؤاد والمالي أليوديانج " الأهلي" وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح وعمرو السيسي وشيكابالا ومصطفى شلبي "الزمالك" وباهر المحمدي " الإسماعيلي " وحازم مرسي " الإسماعيلي وغزل المحلة " والجزائري عبد الرحميم دغموم وإسلام عطية وعبده يحيى والكاميروني فرانك إيتوجا " المصري " وأحمد عيد وخالد الغندور وخالد صبحي " الاتحاد السكندري " ومصطفى ميسي " سموحة " ومحمد حمدي والمغربي وليد الكرتي وكريم حافظ ومحمود صابر " بيراميدز " والنيجيري بول جوليوس وأحمد متعب وأحمد أيمن منصور" طلائع الجيش " وفادي فريد والموريتاني أمادو نياس ومحمد سالم " المقاولون " والإيفواري رزاق سيسيه " البنك الأهلي " وميدو جابر ورجب نبيل والتونسي سيف تقا وعمرو قلاوة " سيراميكا كليوباترا " ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن عاطف والنيجيري شارلزباسي "غزل المحلة " وعمر السعيد والمغربي عبد الكبير الوادي وباسم علي " فيوتشر " وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد شريف ورامي صبري وشكري نجيب " فاركو " والجابوني ماليك إيفونا وحسام عرفات ومحمد ناجي جدو " أسوان " وبركات حجاج والأوغندي الان كيامبادي وعبد العزيز سيد والنيجيري فانوم ألفريد " الداخلية " وأحمد فتحي فيليكس ومحمود ممدوح " حرس الحدود" ولكل منهم هدفين .

وسجل هدفا واحدا كل من هدف واحد شادي حسين وحمدي فتحي والبرازيلي برنو سافيو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومحمود متولي " الأهلي "والبنيني سامسون أكينولا ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وسيد عبد الله نيمار" الزمالك ".

وباسم مرسي ومحمد مخلوف وعماد حمدي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمود الشبراوي " الإسماعيلي " وأحمد الشيخ وزياد كمال وإسلام أبوسليمة وعمرو السعداوي ومحمد دبش " المصري".

ومروان عطية والأردني عبد الله نصيب وأحمد عادل ميسي وعمار حمدي" الاتحاد السكندري "والغيني إليا سيلا ومحمود شبانة وأحمد مصطفى ومحمد الصباحي والتونسي مالك بوعيو وشريف رضا وأحمد عبد الحكم ومحمود حليمو " سموحة ".

وعبد الله السعيد وعلي جبر ودودو الجباس وعبد الله مجدي " بيراميدز " ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي ومصطفى دويدار وأحمد يوسف ومروان داود وكريم الطيب وأحمد نادر حواش " انبي ".

ولؤى وائل وأحمد علاء والبوركيني نور الدين فاروقا " المقاولون " ومحمد شحاتة ومصطفى الخواجة وأحمد عبد الرحمن زولا ومحمد فتح الله كماتشو وخالد سطوحي وعربي بدر " طلائع الجيش "والغيني موسى دياوارا والبوركيني سعيدو سيمبوري ومحمد فتحي ومحمود سيد " البنك الأهلي ".

ومحمد عادل ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام وأحمد القرموطي " سيراميكا كليوباترا " والمالاجاشي باولن فوافي وأحمد النادري والإيفواري إبراهيم كونيه ومصطفى العش " غزل المحلة "والغيني حاجي باري ومهند لاشين ومحمد فاروق وكريم نيدفيد وعلي زعزع وغنام محمد وناصر ماهر " فيوتشر ".

وجابر كامل وعلي بهيج وأحمد فؤاد وأحمد صغيري وعبد الله بكري والنيجيري كينجسلي سوكاري " فاركو " ومحمد مصطفي ميدو وإسلام صلاح وأحمد خالد ومحمد مرسي وبلال السيد " أسوان ".

ومؤمن عاطف وعلي الزاهدي والنيجيري كريستوفر جوهان وكمال أبو الفتوح " الداخلية " ومصطفي صبحي وعمر بسام والنيجيري إيمانويل ديفيد وإبراهيم القاضي وإسلام عبد اللاه ومحمود بن والي " حرس الحدود ".