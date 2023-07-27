الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "أزهر الشرقية": أوائل المحافظة بالثانوية أبلغ رد على صعوبة مناهج الأزهر

قيادات الثانوية الازهرية
قيادات الثانوية الازهرية

هنأ الدكتور سيد أحمد الجنيدي، مدير المنطقة المركزية لأزهر الشرقية، أوائل محافظة الشرقية الناجحين على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح بلغت 46%، وحصد أبناء المحافظة 3 مراكز على مستوى الجمهورية من بين الـ10 الأوائل.

وقال الجنيدي، إنها المرة الأولى التي تحصد فيها محافظة الشرقية 3 مراكز في أوائل الثانوية الأزهرية، لافتا إلى أن حصول هؤلاء الطلاب أصحاب المجهود والمستوى المادي المتوسط على مراكز بين الأوائل، هو أبلغ رد على من يتهمون الأزهر الشريف بأن مناهجه صعبة.

وأكد الجنيدى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية الأزهرية بالمحافظة 20 ألف طالب وطالبة، حضر منهم 17527.

وحصل الطالب محمود حسن السيد حسن من معهد كفر صقر علمى، على المركز الأول بمحافظة الشرقية، ويوسف عمر عبدالعزيز من الجديدة مركز منيا القمح على المركز الثانى علمي، و إبراهيم يسرى مدبولي من الزقازيق على المركز الثالث علمى، وبالقسم الأدبي، حصلت الطالبة فاطمة عصام زكريا على المركز الأول، ودعاء عيد قطب من قرية كوم حلين على المركز الثاني، والطالبة رغد الأهيم المركز الثالث.

ومن ذوى الهمم حصدت الطالبة إيمان وائل أحمد غريب من مركز ديرب نجم المركز الأول على مستوى الشرقية، وحصل الطالب محمد عادل إبراهيم سليم، من معهد المحمودية على المركز الثانى، والطالبة فداءالسيد حسين، من منشأة أبوعمر على المركز الثالث، والطالبة جودي علاء الدين محمد من معهد فؤاد خميس النموذجي على المركز الرابع أدبي.

 

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