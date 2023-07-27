الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علاء عبدالعال يقترب من قيادة الجونة

علاء عبدالعال
علاء عبدالعال

اقتراب علاء عبدالعال، المدير الفني السابق للداخلية، من تولى المسئولية الفنية لفريق الجونة الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

عبدالعال يقترب من خلافة بيبو في الجونة 

ويأتي ذلك، خلفا لأحمد مصطفى بيبو، صاحب إنجاز عودة الفريق الساحلي مجددا للظهور بدوري الأضواء والشهرة، بعد غياب موسم واحد فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن أخر ظهور للجونة بالدوري الممتاز، كان في نسخة 2021 - 2022، حيث جاء في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بالتساوي مع غزل المحلة، إلا أن نتيجة المواجهات المباشرة، منحت زعيم الفلاحين أفضلية البقاء.

ورحل أحمد بيبو، عن تدريب الجونة لينضم للجهاز الفني المعاون لسيراميكا كليوباترا، الباحث عن مدرب جديد، خلفا لأيمن الرمادي، الذي تعاقد رسميًا مع الظفرة الإماراتي.

ودخل مسئولو الجونة، في مفاوضات مكثفة مع علاء عبدالعال، على مدار الساعات الماضية، لإقناعه بتدريب الفريق والتفاوض معه على كافة تفاصيل العقد والمقابل المادي.

 ومن المقرر أن يعلن مسئولو الجونة، عن تنصيب مدرب الداخلية السابق مديرا فنيا للجونة، عبر حساب النادي الرسمى، عقب التواصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وكان علاء عبدالعال، نجح في عمل المستحيل وإنقاذ الداخلية، من شبح الهبوط بمعجزة الموسم المنتهي، عقب فوز الفريق المثير على أسوان في الجولة الأخيرة، على ملعب زهرة الجنوب بنتيجة 4/2.

ويذكر أن علاء عبدالعال، سبق له قبل ذلك، تولي المسئولية الفنية لأكثر من فريق في الدوري الممتاز، مثل أندية الداخلية على مدار ولايات مختلفة، بالإضافة لإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني.

علاء عبدالعال الجونة الدوري الممتاز الداخلية أحمد مصطفي بيبو الدوري الممتاز نسخة 2023 2024

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا

لطلبة 3 ثانوي عام| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟