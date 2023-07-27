علاء عبدالعال يقترب من قيادة الجونة

اقتراب علاء عبدالعال، المدير الفني السابق للداخلية، من تولى المسئولية الفنية لفريق الجونة الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

عبدالعال يقترب من خلافة بيبو في الجونة

ويأتي ذلك، خلفا لأحمد مصطفى بيبو، صاحب إنجاز عودة الفريق الساحلي مجددا للظهور بدوري الأضواء والشهرة، بعد غياب موسم واحد فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن أخر ظهور للجونة بالدوري الممتاز، كان في نسخة 2021 - 2022، حيث جاء في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بالتساوي مع غزل المحلة، إلا أن نتيجة المواجهات المباشرة، منحت زعيم الفلاحين أفضلية البقاء.

ورحل أحمد بيبو، عن تدريب الجونة لينضم للجهاز الفني المعاون لسيراميكا كليوباترا، الباحث عن مدرب جديد، خلفا لأيمن الرمادي، الذي تعاقد رسميًا مع الظفرة الإماراتي.

ودخل مسئولو الجونة، في مفاوضات مكثفة مع علاء عبدالعال، على مدار الساعات الماضية، لإقناعه بتدريب الفريق والتفاوض معه على كافة تفاصيل العقد والمقابل المادي.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو الجونة، عن تنصيب مدرب الداخلية السابق مديرا فنيا للجونة، عبر حساب النادي الرسمى، عقب التواصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

وكان علاء عبدالعال، نجح في عمل المستحيل وإنقاذ الداخلية، من شبح الهبوط بمعجزة الموسم المنتهي، عقب فوز الفريق المثير على أسوان في الجولة الأخيرة، على ملعب زهرة الجنوب بنتيجة 4/2.

ويذكر أن علاء عبدالعال، سبق له قبل ذلك، تولي المسئولية الفنية لأكثر من فريق في الدوري الممتاز، مثل أندية الداخلية على مدار ولايات مختلفة، بالإضافة لإنبي وطلائع الجيش وإيسترن كومباني.