ختام المؤتمر السادس لكهنة كنائس الخليج في لوجوس

اختتمت كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) المؤتمر السادس لكهنتها وعائلاتهم، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

وتابع "شمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون في المؤتمر اجتماع البابا الأسبوعي الأربعاء، والقداس الإلهي صباح اليوم واختُتِم المؤتمر بمحاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

والتقى البابا تواضروس الثاني، أمس، فِي المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E) يتضمن عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم ٤٧، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند، وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، والقس الدكتور صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة.

واصطحب البابا الضيوف في جولة بالمقر البابوي ومركز لوجوس، حيث زاروا كنيسة التجلي، والمكتبة المركزية البابوية، وقاعة المجمع المقدس والممر المتحفي، ثم انتقلوا إلى قاعة الشماس عماد صبحي، حيث ألقى البابا كلمة جاء فيها:

سمات هذا الزمان:

١. الإنسان صار بلا مشاعر

٢. تكنولوجيا بلا مبادئ

٣. أرض بلا استقرار

كما شرح لهم كيف يمكن التعامل مع هذه السمات:

١. الله هو ضابط الكل

٢. الكتاب المقدس مرشد للحياة

٣. الكنيسة ميناء الخلاص

٤. الأسرة هي كيان وأمان

وبعدها وزع البابا تواضروس هدايا على الحاضرين، والتقط معهم صورًا تذكارية.