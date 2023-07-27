الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر ونقيب الأشراف يعزيان رئيس الإمارات فى وفاة شقيقه

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

نعى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، شقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، نعى أخاه المغفور له الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

وأعلن ديوان الرئاسة عن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

من ناحيته، نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، صاحب السمو الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، أخا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

الدكتور احمد الطيب نقيب الأشراف السيد محمود الشريف الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

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