الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة الطفل بسوهاج تواصل فعاليات السنة الثانية E2 بمحاضرة ICT

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

​​​تواصل جامعة الطفل بجامعة سوهاج فعاليات السنة الثانية E2 للمرحلة السادسة من برامج جامعة الطفل بمحاضرة عن ICT، والتي حاضر بها المهندس علاء صادق بشبكة المعلومات، بمقر مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على تقديم محاضرات متنوعة لرفع مهارات طلاب جامعة الطفل، وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية والذهنية، مشيرًا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى المهارات الأساسية للقرن الحادي والعشرين التي تعزز أنشطة ومجلات مختلفة تواكب العصر الرقمي.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد حشمت، منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت التعرف على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء ومشاركة موقع على الإنترنت مبني على المشاركة الجماعية Wiki، وكذلك التدريب على كيفية الوصول من موقع الطالب إلى أي موقع على الخريطة يحب زيارته أو الاطلاع عليه مثل الأماكن السياحية أو العامة وغيرها من حيث المسافة بالكيلومتر أو الفترة الزمنية للوصول إلى الموقع المراد زيارته بالساعات والدقائق، وذلك عن طريق متابعة خرائط جوجل أثناء الرحلة عن طريق الهاتف المحمول وتحديد الاتجاهات.

وذكر المهندس علاء صادق أنه تم التدريب العملي للطلاب على كيفية إنشاء ومشاركة موقع على الإنترنت مبنى على المشاركة الجماعية باستخدام www.pbworks.com وعمل حساب على Pbworks، وأيضًا التدريب على كيفية عمل استبيان لجامعة الطفل لمعرفة اتجاهات ورغبات وميول الطلاب على الأنشطة المقدمة من جامعة الطفل وكيفية إرسال الرابط إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة  كالواتس آب أو التليجرام أو الفيسبوك باستخدام Google For.

الاتصالات الاساسي الهاتف المحمول التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي المختلفة الحالات الحرجة الخدمات الالكترونية الدكتور مصطفى عبد الخالق

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