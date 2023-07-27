الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

11 مصابًا فى مشاجرة بسبب الخلاف على إقامة فرح بالمحلة الكبرى

ارشيفية
ارشيفية

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إصابة ١١ شخصًا بإصابات مختلفة في الجسم وكسور وسحجات إثر إقامة حفل عرس وزفاف نجلته بالشارع وطلبه من الطرف الثاني رفع كميات من الرمل والزلط بالشارع، وتم ضبط أطراف المشاجرة وإحالتهم لجهات التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بوقوع مشاجرة بقرية نمرة البصل التابعة لدائرة المركز ووقوع عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى برئاسة الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ ودلت التحريات الأولية على أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين يسكنان في أحد الشوارع بالقرية بسبب رغبة الطرف الأول في إقامة حفل عرس وزفاف نجلته بالشارع وطلبه من الطرف الثاني رفع كميات من الرمل والزلط بالشارع حتى يتسنى لهم الإعداد لعمل حفل العرس وعمل مسرح خشبي للعروسين والمعازيم وهو ما قوبل بالرفض من الطرف الثاني، الأمر الذي أدى إلى تطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالطوب والعصي نتجت عنها إصابة خمسة أشخاص من الطرف الأول و٦ أشخاص من الطرف الثاني بإصابات وجروح في الرأس والجسم وسحجات وكسور، وتم نقل 11 مصابًا إلى مستشفى المحلة العام للعلاج.

وتمكنت مباحث مركز المحلة من ضبط أطراف المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة وأُحيلت إلى نيابة مركز المحلة.

اصابة شخص مشاجرة بسبب الخلاف إقامة فرح بالمحلة

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