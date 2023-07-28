الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران حنا: المنظومة التعليمية في القدس مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى

المطران حنا
المطران حنا

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن استهداف المنظومة التعليمية الفلسطينية في القدس يندرج في إطار سياسة ممنهجة هادفة للنيل من مؤسساتنا التعليمية والتي تؤدي دورا رياديا في تربية الأجيال وتثقيفهم وتعليمهم من أجل خدمة بلدهم ومدينتهم المقدسة.

وأكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم هنالك سعي حثيث من قبل السلطات الاحتلالية للنيل من كل شيء له علاقة بالثقافة الفلسطينية ولا يستثنى من ذلك العلم الفلسطيني والذي أصبح رفعه في القدس مخالفة يعاقب عليها من يفعل ذلك.

ولفت رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إلى أن ذلك يعد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واستهداف للفلسطينيين الذين هم أصلاء في هذه المدينة المقدسة وليسوا بضاعة أوتي بها من هنا أو هناك، موضحا أن المنظومة التعليمية في القدس مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى ومن واجبنا جميعا أن نقف إلى جانب مؤسساتنا التعليمية لكي لا يتم الاستفراد بها.

- الفلسطينيون يعملون من أجل تحسين المنظومة التعليمية بما ينسجم والتطورات التي تحدث في عالمنا

ونوه إلى أن المنهاج الفلسطيني يحتاج إلى الإصلاح وإلى التغيير نحو ما هو أفضل، ولكن هذا شأن فلسطيني داخلي ولا يحق لأية جهة أن تفرض علينا منهاجا على مقاسها ووفق أجندتها، مضيفا أن الفلسطينيين قادرون وهم يعملون من أجل تطوير مناهجهم ومن أجل تحسين المنظومة التعليمية بما ينسجم والتطورات التي تحدث في عالمنا وبما لا يتناقض والقيم الإنسانية والروحية والوطنية التي ننادي بها جميعا.

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