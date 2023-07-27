الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 7 إثر انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة - رأس غارب

اسعاف
اسعاف

لقي 5 مواطنين مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الزعفرانة - رأس غارب"، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب، وإيداع الجثث بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.

وورد بلاغ لغرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - رأس غارب، وعلى الفور، تم دفع سيارات الإسعاف من أقرب نقطة إسعاف إلى الحادث.

وتبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع 5 مواطنين وإصابة اثنين آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتم حفظ الجثث بثلاجة حفظ الموتى لحين التصريح بالدفن.

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