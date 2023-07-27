بالأسماء.. القاضيات المعينات في المحاكم الابتدائية للنيابة الإدراية والعامة وقضايا الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر (هـ) في 22 يوليـو سنة 2023 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 294 لسنة 2023، بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية للنيابة الإدارية والعامة وقضايا الدولة من القاضيات.

جاء قرار رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلساته المعقودة بتواريخ 10، 18 يونيو، 16 يوليو عام 2023، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، تعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتي أسماؤهن بعد على أن تكن تاليات لـ محمود محمد نجيب إبراهيم سالم:

1- ندى طلعت السعيد أبو العطا.

2- مشيرة جمال عبد الله جامع.

3- هايدي أحمد زكى حسنى.

4- شيماء محمد حامد محمد.

5- دينا أحمد فوزي الشمرلي.

6- سلمى محمد سعد أمين.

7- نورهان أحمد تهامى أحمد خشبة.

8- نهلة ربيع حلمي سمور.

كما تقرر تعيين رئيسا للمحكمة من الفئة (ب)، ورئيسًا للنيابة العامة من الفئة (ب) كل من القاضيات بالمحاكم الابتدائية، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، على أن تكون تاليات لـ نهلة ربيع حلمي سمور:

1- أفنان محمود سلامة عثمان رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

2- سارة عبد الله أمين محمود عصر - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

3– سحر صلاح عبد العليم الفقى - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

4- می سامی حلمي مرسى - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

5- نورهان أحمد فتحي البرقوقى - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

6- رغدة شوقى محمد أبو العلا - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

7- مروة فهيم محمد فهيم المنوفي - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

8- مروة إيهاب سيد حافظ - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية مروة أبو الوفا طاهر محمد - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية

10- فاطمة الزهراء عبد العزيز إبراهيم حسن غانم - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

11 - منار عبد الفتاح عبد الحميد شعيب - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

12- آیات محمد منصور محمد من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

13 - فاطمة مصطفى محمد عبيد - رئيس. الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

14- مى عبد الجواد هاشم فراج - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

15- نهى محمد يوسف أحمد على - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

16- إنجي أحمد أنور عبد المقصود هندى - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

17- زینب محمد عبد الفتاح مصطفى أبو عمارة - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

18- تسنيم أبو العيون عبد النظير عبد الرحيم – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

19- هديل عبد الحميد أحمد عبد الحميد البحيرى - رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة.

20- رشا إبراهيم محمد سالم - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

21 - بسمة على يحيى عبد المجيد - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

22- داليا محمود إبراهيم محمود - رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة.

23 - يسرا أحمد محمد أمين منصور - رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

وكذا تعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهن بعد على أن تكن تاليات لـ يسرا أحمد محمد أمين منصور:

1 - هدير محمد.

2- إسراء أمين هاشم بسيوني إبراهيم.

3- إسراء محمد عبد الحميد حسانين.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه، وصدر برئاسة الجمهورية في 4 المحرم سنة 1445 الموافق 22 يوليو سنة 2023م.