رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو للسلام بين روسيا وأوكرانيا

دعا غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للتعايش السلمي بين روسيا وأوكرانيا وبين الشعبين.

وتابع، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية - الروسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدول الإفريقية تسعى لحل الأزمة الروسية الأوكرانية لأنها تؤثر سلبًا على العالم بما في ذلك إفريقيا.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني "الإفريقية - الروسية"، في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، بمشاركة مصر و49 دولة.