الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم محسن جابر بمهرجان جرش الدولي بالأردن

محسن جابر
محسن جابر

كرم مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الــ 37، بالمركز الثقافى الملكى "قاعة المؤتمرات"، صباح اليوم الخميس، المنتج محسن جابر، تقديرا لإنجازاته وتاريخه في مجال الموسيقى والغناء، وإسهاماته الكبيرة فى المجال الفنى والثقافى.

ويقام المهرجان تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، وإشراف د. هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية، ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان، والسيد أيمن سماوي، رئيس المجلس الاعلى للمهرجان، وبحضور د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية ، والمستشار محمد القاضى وزير الثقافة اللبناني.

وعقب حصول المنتج محسن جابر على التكريم، عبر عن سعادته بتلقيه دعوة الحضور والتكريم : مهرجان جرش للثقافة والفنون هو واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في الوطن العربي، ويعتبر ملتقى لمحبي الثقافة والفنون، مشيرا إلى أن اختيار مصر كأول ضيف شرف للمهرجان، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الثقافة والإبداع".

الثقافة والفنون الثقافة المصرية المركز الثقافى الملكي الموسيقى والغناء الملك عبدالله الثاني هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية رئيس المجلس الأعلى د نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مهرجان جرش للثقافة والفنون المنتج محسن جابر

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