التموين تكثف حالاتها الرقابية بالجيزة لضبط الأسواق



بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشديد وإحكام الرقابة والتفتيش والمتابعة الدائمة للحالة التموينية والتصدى لمحاولات الاستيلاء على الدعم واحتكار السلع الأساسية، تم شن حملة تموينية بمحافظة الجيزة اليوم الخميس تحت إشراف هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة.

وأسفر التفتيش عن ضبط 646 بطاقة تموينية بالصف وعدد 53 جوال دقيق بلدى مدعم بأوسيم وعدد 356 بطاقة تموينية بأحد المخابز بالبدرشين وعدد 7 اسطوانات غاز بمخبز سياحى بدون ترخيص بقسم الجيزة.

كما تم ضبط 40 جوال دقيق بلدى بسيارة نصف نقل بالبدرشين ومصادرة 10قاروصة سجائر مجهولة المصدر ببولاق الدكرور وضبط 2151 علبة سجائر مجهولة المصدر بالعياط بالإضافة إلى 65 جوال دقيق بلدى زنة الجوال 50 كجم و عدد 15 جوال نخالة ناعمة زنة الجوال واحد 40 كجم.

وتمكنت الحملة التموينية من ضبط 132 جوال دقيق بلدى زنة الجوال 50 كجم و عدد 16 جوال نخالة ناعمة زنة الواحد 50 كجم وعدد 20 جوال دقيق بلدى مدعم وتم التحفظ على 79 جوال دقيق بلدى مدعم و عدد 5 اجولة نخالة ناعمة بإدارة تموين العياط.

كما تم مصادرة 10 قاروصة سجائر لعدم وجود فواتير بالحوامدية وضبط عدد 14 جوال دقيق بلدى مدعم بالمنيرة الغربية وعدد 20 اسطوانة بوتاجاز و1860 علبة سجائر بأكتوبر.



وتم ضبط عدد 17 جركن زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير او بيانات وعدد 203 علبة سجائر لبيعهم بأزيد من السعر الرسمى والتحفظ على 225 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر الرسمى ولعدم وجود فواتير بالهرم.

وتم ضبط مخزن تجميع دقيق وضبط كمية قدرها 16 جوال دقيق بالبدرشين ومصادرة 3000 كيلو جرام من الزيوت مجهولة المصدر و غير مدون عليها بيانات داخل تنكات و عدد 5 برميل طحينة زنة الواحد 50 كيلو و 150 كيلو خل و 100 كيلو زيت حار و 250 كيلو طحينة لبيع سلع مجهولة المصدر بالسادس من اكتوبر.

وفي حي العجوزة تمكنت الحملات التموينية من ضبط 190 بطاقة تموينية بأحد المخابز و1890 علبة سجائر بدون فواتير والتحفظ على 8 جوال دقيق استخراج 72% بمخبز افرنجى، فيما تم ضبط 4020 علبة سجائر بدون فواتير ولعدم الاعلان عن الاسعار بالعمرانية.

ونجحت الحملات التموينية المكثفة في محافظة الجيزة في ضبط عدد 660 علبة سجائر بدون فواتير بأوسيم وضبط عدد 31 جوال دقيق بلدى مدعم بالصف وضبط عدد 3000 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وعدد 105 بطاقة تموينية بالبدرشين.

وأعلنت الحملات التموينية عن مصادرة عدد 248 علبة سجائر ببولاق الدكرور ومصادرة عدد 80علبة سجائر مهربة مجهولة المصدر بالواحات البحرية ومصادرة عدد 700 علبة سجائر لعدم وجود فواتير وعدد 188 علبة سجائر لعدم وجود فواتير بالهرم.

كما تم ضبط عدد 88 جوال دقيق بلدى مدعم وعدد 33 جوال دقيق بدلى مدعم باطفيح ومصادره عدد 10 قاروصة سجائر لعدم وجود فواتير بالحوامدية وضبط 14 جوال دقيق بلدى مدعم بالمنيرة الغربية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة وجارى المتابعة المستمرة وضبط المخالفين ومنع الاستيلاء على الدعم وضمان وصولة لمستحقيه.

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