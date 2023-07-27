الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: روسيا تدرك أهمية إمداد الدول الإفريقية بالمواد الغذائية

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الغرب يضع عراقيل جديدة أمام توريدات حبوبنا، ويتهمنا بالتسبب في الأزمة الحالية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن روسيا تدرك أهمية إمداد الدول الإفريقية بالمواد الغذائية.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، اليوم الخميس، أن هذا الأمر تجلى بشكل واضح في صفقة الحبوب المعقودة بمشاركة الأمانة العامة للأم المتحدة والتي كانت تهدف لضمان الأمن الغذائي العالمي.

وتابع:"لكن خلال سنة واحدة في إطار هذه الصفقة تم تصدير حوالي 32 مليون طن من الشحنات من أوكرانيا و70% منها وردت إلى بلدان ذات مداخيل أعلى من المتوسط بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في حين أن إثيوبيا والسودان والصومال وغيرها، حصلت على أقل من مليون طن فقط".

ولفت إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتوريدات الحبوب للدول الإفريقية، متابعًا "التبادل التجاري بين روسيا ودول إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري زاد".

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