الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين يعلن عزم روسيا افتتاح عدد من المؤسسات التعليمية في إفريقيا

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عزم موسكو لافتتاح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا.

وقال بوتين، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية - الروسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أكثر من 10 آلاف طالب من إفريقيا يدرسون في المعاهد الطبية الروسية، وسنساعد فى دعم الزملاء في إفريقيا فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام وإعداد الكوادر، متطلعًا إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول".

كما دعا الرئيس الروسي، الشباب من الإفريقي لزيارة سوتشي لمهرجان الشباب مارس المقبل التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 110 دول.

كما أعلن بوتين، عن مخطط دعم إفريقيا في مجال الإعلام عن طريق افتتاح عدد من القنوات الروسية في إفريقيا.

وفي إطار برنامج أعمال القمة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، يناقش المشاركون في القمة سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في حقبة تشهد العديد من التغيرات العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيناقش ممثلو الوزارات المعنية في روسيا الاتحادية ورجال الأعمال الروس والأفارقة وخبراء في مجال العلاقات الدولية، التحديات التي تواجه روسيا ودول إفريقيا في عصر التغيير العالمي، وكذلك سيتم الحديث عن المشاكل الأكثر موضوعية وطرق حلها لتحفيز تنمية العلاقات الروسية الإفريقية في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.

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