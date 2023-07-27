الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالاعتداء على صديقهما بالضرب وطعنه حتى الموت

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باستقبال أحد المستشفيات لجثمان أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى ، وآخر) وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم.. وعقب التأكد من صحة أقوالهما تم تحديد المتهمين وتبين أن لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالإستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه وإصطحباه للشقة محل الواقعة ، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).. وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة قسم شرطة الحدائق

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