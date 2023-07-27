"رياضة سوهاج" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بمركز شباب "عرب العطيات"
أعلن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، عن تنفيذ مركز شباب عرب العطيات البحرية التابع للإدارة شباب دارالسلام للشباب والرياضة بسوهاج، احتفالية بذكرى ثورة ٢٣ يوليو.
وشدد الدكتورمحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، على تكثيف الأنشطة المتنوعة وتفعيل دور مركز الشباب في رفع الوعي والاهتمام بالمناسبات القومية، والتي كان لها دور كبير في النهوض بمستقبل مصر من الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الاحتفالات تم تنفيذها بناءا على الخطة الداخلية لمركز الشباب وتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين داخل مراكز الشباب و المشاركة الفعالة في الأنشطة بمراكز الشباب.