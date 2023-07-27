تأجيل محاكمة قاتل صديقه داخل كافيه بالفيوم

قررت محكمه جنايات الفيوم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمه محاكمة المتهم بقتل صديقه طلال مصطفى بإطلاق الأعيرة النارية أثناء جلوسه على مقهى بوسط قرية سنهور، لجلسة منصف الشهر القادم، وذلك لعدم وصول تقرير الطب الشرعي وانسحاب محامي المتهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

ولم يكن يتوقع الشاب طلال مصطفى، صاحب الـ27 عامًا، ابن قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، أن تنتهي حياته على يد صديقه بهذه الطريقة المأساوية، عندما استدرجه إلى أحد المقاهي من أجل تناول كوب شاي ووجبة الإفطار، حتى غدر به، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه الناري، فأراده قتيلًا في الحال.

تعود تفاصيل القضية إلى منتصف فبراير من العام المنصرم، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم بوردو إخطار من مستشفى سنورس العام، بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية، وحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.