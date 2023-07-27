الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمنطقة سهل الطينة والمتابعة الدورية للمحاصيل الإستراتيجية الصيفية الأرز والذرة، مؤكدا على أن هناك اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كافة التيسيرات والتدابير اللازمة وتشكيل لجنة بالإدارات المختلفة داخل مديرية الزراعة تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، لمتابعة كافة المحاصيل الزراعية الصيفية بالتزامن مع بداية موسم الزراعة لمتابعة الزراعات وفحصها للنهوض بالزراعة الصيفية، وتوعية المزارعين بخطورة أي آفات وكيفية التصدي لها، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلا عن التواصل معهم لحل جميع مشاكلهم وتوفير كافة التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان عن الانتهاء من أعمال إقامة مضمار للدراجات بالحارة الخدمية أمام الجبانات وذلك ضمن تطوير شارع ٢٣ يوليو،  والذي شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى على مرحلتين،  وبدأ مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع ٢٣ يوليو من أمام نادي العاملين بالمحافظة والأحياء ببورسعيد وحتى استاد النادي المصري.

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اهتماما كبيرا أصيل استراتيجي التنمية الزراعية التنمي الاستراتيجي

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