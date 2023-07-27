الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السعودية ترفض محاولة الانقلاب على شرعية رئيس النيجر وتطالب بالإفراج عنه

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن رفضها التام لمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس النيجيري محمد بازوم، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عنه وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية والحفاظ على صحته وسلامته، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز".

فيما أعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن بالغ القلق من تطورات الأحداث في جمهورية النيجر وحرص المملكة على أمن جمهورية النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها، ومطالبًا بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.

السعودية الخارجية السعودية محمد بازوم الرئيس النيجيري النيجر جمهورية النيجر

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