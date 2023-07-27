الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخاوف من انهيارات أرضية وفيضانات فى تايوان بسبب إعصار دوكسورى

فيضانات
فيضانات

أعلنت تايوان، عن إغلاق المؤسسات والمدارس فى جنوب البلاد، وسط تحذيرات من إمكانية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مع مرور إعصار "دوكسورى" على البلاد فى طريقه إلى الصين، وحسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فقد ألغت شركات الطيران مئات الرحلات الداخلية.

وسبق وأفاد مكتب الأرصاد الجوية التايواني، بأن الإعصار اتجه نحو مضيق تايوان الجنوبي صباح اليوم، وكان مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 191 كيلومترًا في الساعة.

وتم تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية، وإلغاء أو تأخير أكثر من مائة رحلة دولية، وتم إغلاق خدمات السكك الحديدية بين جنوب وشرق تايوان، كما تم إجلاء أكثر من 5700 شخص كإجراء احترازي، معظمهم في المناطق الجبلية الكائنة في جنوب وشرق البلاد.

تايوان انهيارات فيضانات إعصار دوكسورى الصين الاعصار

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