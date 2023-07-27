رويترز: الاتحاد الأوروبى يخطط لشراء طائرات إطفاء جديدة لتحسين قدرته على مكافحة الحرائق

قالت وكالة رويترز الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لشراء طائرات إطفاء جديدة لتحسين قدرته على مكافحة الحرائق التي تزيد مع تفاقم أزمات المناخ.

وقال رئيس إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يريد توقيع عقود هذا العام لما يصل إلى 12 طائرة إطفاء ، وهي الأولى التي يمتلكها بالكامل ، لتحسين قدرته على مكافحة الحرائق التي يغذيها تغير المناخ.

وضاعف الاتحاد الأوروبي أسطوله الاحتياطي الحالي من طائرات مكافحة الحرائق في العام الماضي ، بعد أن استنفدت الحرائق المدمرة الصيف الماضي في جنوب أوروبا طاقتها السابقة المكونة من 13 طائرة.

ويتألف هذا الأسطول من 28 طائرة ، يدفع الاتحاد الأوروبي مقابل استئجارها من أساطيل دول الاتحاد الأوروبي الخاصة أو السوق، لتشكيل منطقة عازلة على مستوى الكتلة خلال موسم حرائق الغابات.

وقالت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، إنه من المتوقع أن تكلف مضاعفة الأرقام 23 مليون يورو، ولكن مع زيادة تغير المناخ من مخاطر الحرائق الشديدة ، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات ، جانيز ليناركيتش ، إن بروكسل تريد توقيع عقود هذا العام لشراء 12 مركبة مملوكة للاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى 12 مركبة أخرى لتعزيز الأساطيل الوطنية الخاصة بالدول.

وكان بإمكاننا تسليم الطائرات الأولى بعد ذلك بعامين. وقال ليناركيتش لرويترز "الأسطول بأكمله سيكون هناك بنهاية العقد".

وقالت الوكالة ستوقع ست دول أعضاء على العقود: كرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، سوف يمول الاتحاد الأوروبي شراء 12 طائرة لأسطوله الخاص ، بينما ستدفع الدول الأعضاء ثمن طائراتها الخاصة.



وتوقعت دي هافيلاند، شركة صناعة الطيران البريطانية،: "إتمام العقود مع عملائنا في الأشهر المقبلة ، مع التسليم الأول قبل موسم الحرائق لعام 2027".

تواجه أوروبا صيفًا آخر من الطقس القاسي الكارثي. تسببت حرائق الغابات في اليونان في مقتل ثلاثة أشخاص وتسببت في إجلاء آلاف السياح، بينما قال رجال الإطفاء الإيطاليون إنهم واجهوا قرابة 1400 حريق بين الأحد والثلاثاء.