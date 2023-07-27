الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ديجيتال جورنال: استبدال إيلون ماسك شعار تويتر بالعلامة "X" أعادت استكشاف المنصة

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أكدت صحيفة "ديجيتال جورنال" الكندية، أن استبدال إيلون ماسك شعار تويتر بالعلامة "X" خطوة جريئة أعادت استكشاف المنصة وتعريف هويتها عالميًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب انتباه جمهور أوسع، وقد تمهد إلى دخول حقبة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي.

شعار تويتر الجديد

وقالت الصحيفة: في خطوة رائدة، أحدث قطب التكنولوجيا إيلون ماسك، المعروف بمشاريعه الرائدة مثل تسلا، موجات في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إعادة التسمية الرسمية لشعار تويتر الأيقوني، تم استبدال الطائر الأزرق الذي كان مألوفًا في يوم من الأيام بـ "X" الآسر، مما أثار تكهنات بين مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا التقرير، سنغوص في أهمية هذا التغيير الجريء للعلامة التجارية ونستكشف آثاره على مستقبل تويتر، وتأثير إيلون ماسك، والعالم الأوسع لوسائل التواصل الاجتماعي.

لا يعد تحويل شعار تويتر مجرد تغيير في التصميم، ولكنه في الواقع تحول رمزي يتضمن الكثير من المعاني التي سنحاول اكتشافها، بالنسبة إلى تويتر، كان رمز الطائر الأزرق هو الرمز الذي يعني الاتصال والتواصل مع الآخرين وحرية التعبير عن نفسك. 

 والآن ليست تويتر مجرد منصة لمشاركة أفكارك أو الحفاظ على الاتصالات أو التواصل مع جمهور أوسع، يمكنك الآن استكشاف مساحات رقمية جديدة ومبتكرة تشجعك على تبادل الأفكار المتنوعة ومشاركة إبداعك في العالم الرقمي.

تأثير إيلون ماسك

كواحد من أصحاب الرؤى الأكثر نفوذًا في العالم ، فإن مشاركة إيلون ماسك  في إعادة تسمية تويتر ليست مفاجأة، فإن مشاركة ماسك لا بد أن تبث في تويتر منظورًا جديدًا، وتتماشى خبرته في بناء الشركات المبتكرة والترويج للتكنولوجيا المتطورة وتعزيز الأفكار الجريئة مع اتجاه تويتر مع شعار "X" الجديد. 

كما أن متابعة ماسك الهائلة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، تضيف أيضًا إلى المؤامرات والإثارة المحيطة بهذا التغيير.

 

الاجتماعي الإنترنت التكنولوجي التواصل الاجتماعي التكنولوجيا العالم الرقمي

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