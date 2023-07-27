الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: نفايات صناعة الحديد والصلب يمكن استخدامها لعزل الاحتباس الحرارى

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن أبحاث أظهرت أن نفايات صناعة الحديد والصلب يمكن استخدامها لعزل انبعاثات الكربون لآلاف السنين لمنع الأحداث المناخية المتطرفة الأخيرة الناتجة عن الاحتباس الحراري.

كما أظهرت الأبحاث أن النفايات التي تنتجها صناعة الحديد والصلب، يمكن استخدامها لعزل ثاني أكسيد الكربون لآلاف السنين، حيث يتم إنتاج حوالي 400 مليون طن من نفايات الخبث حول العالم كل عام، ويتم استخدام بعضها في البناء، كمجمعات طرق على سبيل المثال، لكن الكثير منها لا يزال متكدسًا وغير مستخدم.

كما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا يحذر من أن درجات حرارة سطح البحر القياسية تشير إلى أن الأرض تتجه نحو "منطقة مجهولة''، من حيث ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الساحلية والطقس القاسي.

وقال التقرير: “في نهاية مارس الماضي كانت درجة حرارة سطح محيطات العالم أعلى من أي شيء شوهد في الأربعين عامًا التي كانت الأقمار الصناعية تقيسها”.

وقال العلماء إن السجلات خرجت عن المخططات، ورفضت الحرارة أن تتلاشى لأكثر من شهر، وسارت الأرض إلى "منطقة مجهولة"، ويتم رفع درجة الحرارة على سطح المحيط، كما هو الحال على الأرض، بسبب الاحتباس الحراري ولكن يمكن أن تقفز من عام إلى آخر مع ظهور أنظمة الطقس.

وأضاف التقرير: “لكن في 2 كم تحت السطح، لا يمكن رؤية هذا التباين في أي مكان تقريبًا، حيث كان ارتفاع درجة الحرارة هناك في ارتفاع مستمر منذ عقود، وذلك بفضل حرق الوقود الأحفوري”.

يقول الدكتور بول دوراك، عالم أبحاث متخصص في قياسات ونمذجة المحيطات في مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية: :"إن قدرة المحيط على الاحتفاظ بالحرارة هائلة، فالمحيط يلتقط أكثر من 90% من اختلال التوازن في الطاقة الذي نخلقه بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان، فالمحيط أقل انعكاسًا بكثير من الأرض ويمتص المزيد من الطاقة المباشرة من ضوء".

الاحتباس الحرارى الاحداث المناخية الحديد والصلب الجارديان البريطانية الفيضانات

الأكثر قراءة

اليونان.. اعتقال شخصين هربا مهاجرين إلى جزيرة منكوبة بالحرائق

قناة الناس| عالم بالأوقاف: شهر المحرم به أوقات عظيمة يجب أن يغتنمها الإنسان (فيديو)

"وحش الشاشة".. محطات فى حياة الفنان فريد شوقى بذكرى وفاته

الفراخ تواصل التراجع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2023/7/27

تراجع أسعار النفط 1% بعد رفع الفائدة الأمريكية

رسميا.. مابولولو هداف الدورى المصرى موسم 2022-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلي .. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا