أسامة الأزهري يكشف الحكمة من ذكر الله لقصص الأنبياء بالقرآن الكريم

كشف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، أهمية القصص القرآني ولماذا أورد الله قصص الأنبياء في القرآن الكريم.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن قصص الأنبياء قال الله عنها "مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ"، "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ"، "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ"، مؤكدًا أن الله قصد من هذه القصص أن يقول إياك أن تحزن أو تضعف في حياتك مما تتعرض له لأن العواقب والخواتيم بيد الله، كما أنه يدبر أمر عباده.

أنبياء الله جرت عليهم سنة الله

وأضاف، أن قصص الأنبياء هي رسالة لكل إنسان يعاني من اليأس، والحزن، ولكل طالب يجتهد ويجد عقبات وتحديات أمامه، مؤكدًا أن أنبياء الله جرت عليه سنة الله وجرى عليهم الاستهزاء والتكذيب ولم يحبطوا وهذا عبرة لأولى الألباب لما اشتملت عليه قصص الانبياء من حكم.