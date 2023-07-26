مدير الجامع الأزهر يناقش سبل تطوير وتنمية الأروقة والحد من السلبيات

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، فروع الرواق الأزهري بمجمع معاهد أبوعلاء بمحافظة بورسعيد، حيث تابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، في إطار اهتمام الإدارة العامة للجامع الأزهر، بمتابعة سير الدراسة برواق القرآن الكريم والتجويد، ورواق العلوم الشرعية والعربية.

وعلى هامش زيارته عقد مدير الجامع الأزهر، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، ود. ياسر علام، مدير عام منطقة بورسعيد، لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة.

كما تفقد مدير الجامع الأزهر، والوفد المرافق له، بعض محاضرات لبرنامج العلوم الشرعية والعربية، كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر للإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

وحث مدير عام الجامع الأزهر خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

