الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مدير الجامع الأزهر يناقش سبل تطوير وتنمية الأروقة والحد من السلبيات

الدكتور هاني عودة
الدكتور هاني عودة

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، فروع الرواق الأزهري بمجمع معاهد أبوعلاء بمحافظة بورسعيد، حيث تابع حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، في إطار اهتمام الإدارة العامة للجامع الأزهر، بمتابعة سير الدراسة برواق القرآن الكريم والتجويد، ورواق العلوم الشرعية والعربية.

وعلى هامش زيارته عقد مدير الجامع الأزهر، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، ود. ياسر علام، مدير عام منطقة بورسعيد، لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة.

كما تفقد مدير الجامع الأزهر، والوفد المرافق له، بعض محاضرات لبرنامج العلوم الشرعية والعربية، كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر للإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

وحث مدير عام الجامع الأزهر خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
 

الجامع الأزهر الرواق الأزهري معاهد أبو علاء بمحافظة بورسعيد القرآن الكريم

الأكثر قراءة

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الكهرباء

10 طعنات نافذة.. القبض على عامل تعدى على زوجته بالمنيا

إخلاء سبيل 4 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة بتدابير احترازية

أزمة الغاز والكهرباء.. هل تأثرت مصانع الأسمنت والحديد ومواد البناء؟

"الفرصة".. متسابقة: تطبيق "فلاش" هدفه تسهيل إجراءات الدفع الإلكترونى

هل يحق لـ"الشيبى" مقاضاة حسين الشحات؟.. رئيس محكمة سابق يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا