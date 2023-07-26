محافظ الفيوم يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة
هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بمناسبة تجديد الثقة، واستمراره مديرا لأمن الفيوم، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.
وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، وأهمية الأمن وارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال زيارة محافظ الفيوم، لمقر مديرية الأمن، مؤكداً على التعاون المتكامل والتنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين القطاعين يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، بهدف النهوض بمحافظة الفيوم.
من جانبه، أعرب اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، عن خالص شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على تهنئته الكريمة، مؤكدا حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان فى كافة قرى ومراكز المحافظة، واستمرار العمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الانضباط بالشارع الفيومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.