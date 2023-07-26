كارول سماحة مفاجأة جديدة لمهرجان العلمين يوم 10 أغسطس

كشف مهرجان العلمين، عن مفاجأة جديدة للجمهور خاصة بحفلات المهرجان والتي تضم العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وتستعد الفنانة كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين والذي يعد أضخم وأكبر مهرجان بالشرق الأوسط وذلك يوم 10 أغسطس.

كما يحيي الفنان بهاء سلطان، حفلًا كبيرًا هو الأخر بنفس اليوم، وتتاح تذاكر الحفلين على موقع "تذكرتي".

نجوم حفلات الأيام القادمة

يذكر أن غدًا الخميس حفل الفنان أحمد سعد، والجمعة حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومواطنها الفنان راغب علامة، ويوم السبت الإعلامية إسعاد يونس، وفرقة أيامنا الحلوة، والساحر كريس.

وشهد أول حفل للفنان تامر حسني يوم الجمعة الماضي حضورًا كبيرًا للجمهور وحقق نجاحًا منقطع النظير.