الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محاصرة الرئيس.. القصة الكاملة للتطورات المتصاعدة فى النيجر

محمد بازوم
محمد بازوم

خلال الساعات الماضية، حاصر عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر القصر الرئاسي فيما وصفته منظمات أفريقية بمحاولة انقلاب ضد زعيم البلاد المنتخب ديمقراطيا.

ووصفت المنظمات الإفريقية محاصرة الحرس الرئاسي في النيجر للقصر الرئاسي بمحاولة انقلاب ضد زعيم البلاد المنتخب وقالت الولايات المتحدة إن الجنود المتمردين اعتقلوا الرئيس محمد بازوم.

أفادت تغريدة من حساب رئاسة النيجر أن عناصر من وحدة حراسة النخبة شاركوا في "مظاهرة مناهضة للجمهوريين" وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم من قوات الأمن الأخرى، ولم يشر إلى انقلاب وقال إن بازوم وعائلته بخير، لكن جيش النيجر والحرس الوطني "مستعدون للهجوم" إذا لم يتراجع المتورطون في العملية.

وترصد الدستور في التقرير التالي القصة والإدانات للأحداث في النيجر

وأكدت رئاسة النيجر، الأربعاء، أن تحرك الحرس الرئاسي ضد الرئيس النيجيري محمد بازوم ليس مدعومًا من الجيش.

وأوضحت رئاسة النيجر في بيان اليوم، أن الجيش مستعد لمهاجمة الحرس الرئاسي إذا لم يعد لرشده، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وشددت رئاسة النيجر على أن محاولة الحرس الرئاسي الانقلابية فاشلة والرئيس بخير.

وأكد رئيس النيجر محمد بازوم، بحسب البيان أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب والجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

الادانات الدولية حول الانقلاب 

- مع ذلك، وصفت مفوضيات الاتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تصرفات الحرس الرئاسي بأنها محاولة لإقالة بازوم ، الذي انتخب رئيسًا قبل عامين في أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في النيجر منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

-وقالت مفوضية الإيكواس، التي تدير برامج كتلة القوى الإقليمية المكونة من 15 دولة ، إنها "تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتدعو مدبري الانقلاب إلى تحرير رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا على الفور وبدون أي شرط".

-وأدان الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، محاصرة الحرس الرئاسي لرئيس النيجر، وفق قناة العربية الإخبارية.

وقالت مصادر أمنية إن الحرس الرئاسي احتجز رئيس النيجر محمد بازوم داخل قصره في العاصمة نيامي يوم الأربعاء، لكن الرئاسة قالت إن الحراس بدأوا حركة "مناهضة للجمهورية" "دون جدوى" وأن بازوم بخير.

- وأعربت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها من الأحداث في النيجر على خلفية قيام بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

-وأدانت فرنسا، في هذا الشأن أي محاولة للاستيلاء على السلطة من خلال العنف، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

-وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في نبأ عاجل الأربعاء: ندين أي محاولة لتولي الحكم في النيجر بالقوة، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

-وطالب البيت الأبيض، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز من قبل حرسه، كما أعرب عن قلقه للغاية بشأن التطورات في النيجر، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين البلاد في مارس؛ سعيًا إلى تعزيز العلاقات مع جزء من منطقة الساحل الإفريقي الذي تجنب الانقلابات العسكرية الناجحة والمرتزقة الروس الذين زعزعوا استقرار جيرانها.

نيجريا الحرس الرئاسي منظمات إفريقية محاولة

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