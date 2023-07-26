الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل صيانة تكييف إثر سقوطه من علو بالمهندسين

ارشيفه
ارشيفه

لقى عامل صيانة تكييف مصرعه إثر سقوطه من علو بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بشارع عبد المنعم رياض متفرع من البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة عامل صيانة تكييف، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض الحادث.

عامل صيانة تكييف الجيزة شخص رجال المباحث جثة

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