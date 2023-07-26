لماذا تخلفت الولايات المتحدة عن الصين في سباق الذكاء الاصطناعي؟

سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على صراع الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يؤدي إحجام واشنطن عن زيادة التمويل والمشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي العسكري إلى إضعاف نقاط القوة ضد الصين.

أضافت الصحيفة أن الصين تقترب بسرعة من ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع نقص التمويل الأمريكي وإحجامها عن دمج شركات ذكاء اصطناعي مدنية في قطاع الدفاع بدافع التوفير في التكاليف، ما يتسبب في أضرار ذاتية.

وافادت أنه يجب على البنتاجون التصرف بسرعة لمنع فقدان مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة به بسبب التقدم الصيني الممول جيدًا، وفقًا للخبراء الذين شهدوا في مبنى الكابيتول هيل .

المزيد من جهود الذكاء الاصطناعي

يشير التقرير إلى أن الصين تخصص المزيد من جهود الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الدفاعية، بينما تركز الولايات المتحدة على قطاع المستهلك.

وفي إشارة إلى التفاوت بين الولايات المتحدة والصين في الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي العسكري يشير المصدر إلى أن جيش التحرير الشعبي (PLA) يخصص 1-2٪ من ميزانيته لتطوير الذكاء الاصطناعي.

على النقيض من ذلك، يقول المصدر إن وزارة الدفاع الأمريكية (DOD) تخصص 0.1-0.2٪ من ميزانيتها للذكاء الاصطناعي.

ويشير التقرير أيضًا إلى الاستثمار الصيني الأكثر أهمية في البحث والتطوير النقدي للذكاء الاصطناعي ، مستشهداً بتقرير عام 2023 الصادر عن شركة Govini لتحليل البيانات وعلوم القرار ، والذي يُظهر فجوة كبيرة بين أكبر 100 شركة دفاعية أمريكية وكبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أن الهشاشة السياسية للحكومة الصينية وما يرتبط بها من ضوابط صارمة على المحتوى يمكن أن يضر بجودة الذكاء الاصطناعي الصيني ، مضيفًا أن أفضل شيء يمكن للجيش الأمريكي فعله الآن هو تقييم بياناته واستخدامها لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من أجل العمليات والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.

قد يكون للصين العديد من العوامل في مصلحتها في تنافسها مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، مثل نظامها السياسي الاستبدادي ، والتنفيذ الفعال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، والتصميم الوطني على التغلب على الولايات المتحدة.

قد يعمل النظام السياسي الأوتوقراطي في الصين لصالحها لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. تشير كريستي ديسميث في مقال نشر في مايو 2023 في جريدة هارفارد جازيت إلى أن الأنظمة الاستبدادية ترغب في التنبؤ بمكان وجود مواطنيها وأفكارهم وسلوكهم.