الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أمين الفتوى: نشر الأسرار والتجسس حرام شرعًا (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى أحمد، مفاده: "ما حكم الشرع في تجسس الأسر على بعضها البعض ونشر الأسرار وما تمّ التجسس عليه على مرئى من الناس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؟".

وقال أمين الفتوى، اليوم الأربعاء، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إن الله تعالى قال في كتابه الحكيم (ولا تجسسوا)، مؤكدًا أن التجسس حرام شرعًا، فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا الأمر.

وأوضح أن بعض الناس تقوم باختراق بعض الحسابات والمواقع ويقومون بنشر بعض الأسرار وسير خاصة ببعض الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما يقوم بنشر صور خاصة، ويتفاخرون بفعل ذلك، مشيرًا إلى أن هذا حرام شرعًا لما فيه إيذاء للمسلمين. 

وأكد أمين الفتوى، أن النبي صلّي الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وشدد فيمن يقوم بفعلها لأن التجسس يؤدي إلى مشكلات وهدم الأسرة وفساد عريض.والشريعة الإسلامية جاءت لبناء أسرة، مشيرًا إلى أن الذي يتتبع عورات المسلمين وأمورهم فإن الله تعالى يتتبع أمره وربما يفضحه على الملأ؛ لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى وتتبع عورات الناس.

وتابع: "لو إنسان اخترقت حساباته عليه التوجه إلى الجهات المختصة، والإبلاغ عن من فعل هذا الأمر، فسيكون فى رادع من القانون حتى يصبح هذا الإنسان عبرة للآخرين، وكل من تسول له نفسه فعل هذا الأمر سيخاف من العقوبة".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس فتاوى الناس التجسس حرام شرع ا مواقع التواصل الاجتماعي

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