الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الصور الأولى لمسرح "الشارع" فى العلمين الجديدة قبل استضافة الحفلات

المسرح
المسرح

حصلت الدستور على الصور الأولى لمسرح الشارع الذي من المقرر أن تُحيى عليه عددا كبيرا من الفعاليات الفنية ضمن حفلات مدينة العلمين الجديدة.

وينطلق الاستعانة بالمسرح بداية من الغد بحفل فريق هارموني عربي في الساعة السادسة مساءً.

ويستضيف الحفل يوم الجمعة حفل الفنان الكبير علي الهلباوي في تمام السادسة مساءً، ويوم السبت آخر حفلات المسرح بعزف سيد الحسيني بمزماره العربي.

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مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أو عروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبير عمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

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كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

العلمين الجديدة مسرح الشارع لمسرح حفلات الصور الأولى العلمين الجديد

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