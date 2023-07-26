رسميًا.. ريال بيتيس يعلن التعاقد مع إيسكو

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني التعاقد مع إيسكو، لاعب فريق إشبيلية وريال مدريد السابق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب إيسكو 19 مباراة بقميص إشبيلية خلال الموسم المنقضي، وسجل هدفًا وصنع 3 لزملائه.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" أعلن من خلاله التعاقد مع إيسكو لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وانضم إيسكو لصفوف ريال بيتيس في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريقه السابق إشبيلية عقب نهاية الموسم المنقضي، بعد انتهاء عقده.

ولم يكشف النادي حتى الآن عن مدة التعاقد مع إيسكو، لكن التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن مدة العقد ستكون موسمًا واحدًا.

وبدأ إيسكو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي فالنسيا وصعد لفريق الرديف في صيف 2009، ثم انتقل لنادي مالاجا في صيف 2011 وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد وقضى مع الفريق 9 سنوات قبل أن يرحل في صيف 2022 بعد نهاية عقده وينضم لإشبيلية لمدة موسم واحد.