بسبب حرائق الغابات.. اليونان تشهد أعلى نسبة انبعاثات كربونية

تنتشر حرائق الغابات في جميع أنحاء اليونان منذ أسابيع، حتى الآن، ما أجبر الآلاف من السكان المحليين والسياح على إخلاء المواقع الشعبية عبر عدة جزر.

كانت الحرائق شديدة للغاية وتظهر البيانات الجديدة أنها أطلقت كمية من الانبعاثات الكربونية، في ما يزيد قليلاً علي أسبوع مقارنة بحرائق الغابات في أي شهر يوليو ماضي منذ أكثر من 20 عامًا، بحسب شبكة cbs لأمريكية.

فيما شهدت العديد من الجزر بما في ذلك كورفو وإيفيا عمليات إجلاء، حيث تشهد رودس حرائق غابات أشعلت النيران في جزء من محمية طبيعية وأدت إلى إجلاء أكثر من 20 ألف شخص، وهو أكبر إجلاء لحرائق الغابات في البلاد.

وتؤثر الحرائق على جودة الهواء إذ تُظهر البيانات التي جمعتها كوبرنيكوس خدمة مراقبة تغير المناخ والأرض التابعة للاتحاد الأوروبي، أن اليونان سجلت أعلى نسبة انبعاثات كربونية حرائق غابات في يوليو على الإطلاق، "بهامش كبير جدًا".

وقالت الخدمة إن أكثر من 1 ميغا طن أو مليون طن متري من الكربون انبعثت في الفترة من 1 يوليو حتى 25 يوليو هذا المقدار هو ضعف الرقم القياسي للانبعاثات في يوليو المسجل في 2007، وفي عام 2020 أطلقت اليونان 48 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.