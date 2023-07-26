الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب حرائق الغابات.. اليونان تشهد أعلى نسبة انبعاثات كربونية

حرائق الغابات
حرائق الغابات

تنتشر حرائق الغابات في جميع أنحاء اليونان منذ أسابيع، حتى الآن، ما أجبر الآلاف من السكان المحليين والسياح على إخلاء المواقع الشعبية عبر عدة جزر.

كانت الحرائق شديدة للغاية وتظهر البيانات الجديدة أنها أطلقت كمية من الانبعاثات الكربونية، في ما يزيد قليلاً علي أسبوع مقارنة بحرائق الغابات في أي شهر يوليو ماضي منذ أكثر من 20 عامًا، بحسب شبكة cbs لأمريكية.

فيما شهدت العديد من الجزر بما في ذلك كورفو وإيفيا عمليات إجلاء، حيث تشهد رودس حرائق غابات أشعلت النيران في جزء من محمية طبيعية وأدت إلى إجلاء أكثر من 20 ألف شخص، وهو أكبر إجلاء لحرائق الغابات في البلاد.

وتؤثر الحرائق على جودة الهواء إذ تُظهر البيانات التي جمعتها كوبرنيكوس خدمة مراقبة تغير المناخ والأرض التابعة للاتحاد الأوروبي، أن اليونان سجلت أعلى نسبة انبعاثات كربونية حرائق غابات في يوليو على الإطلاق، "بهامش كبير جدًا".

وقالت الخدمة إن أكثر من 1 ميغا طن أو مليون طن متري من الكربون انبعثت في الفترة من 1 يوليو حتى 25 يوليو هذا المقدار هو ضعف الرقم القياسي للانبعاثات في يوليو المسجل في 2007، وفي عام 2020 أطلقت اليونان 48 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

حرائق الغابات اليونان السكان المحليين المواقع الشعبية جزر الغابات

الأكثر قراءة

رسميًا.. ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

الأولى بالثانوية الأزهرية: الصلاة سر تفوقى وسأفتخر بمكالمة الإمام الأكبر طوال حياتى

"الطاهرى" يعلن انضمام الإعلامى حسين عبدالغنى لـ"القاهرة الإخبارية"

الأولى على الثانوية الأزهرية: "سجدت شكرًا لله لما سمعت الخبر"

"القاهرة الإخبارية": سلاح الجو الأوكرانى يتصدى لصواريخ كروز بالمناطق الغربية

رسميًا.. تعديل موعد ومكان مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا