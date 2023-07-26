الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انتهاء تصوير "العميل صفر" لأكرم حسنى وعرضه بموسم الصيف الجارى

اكرم
اكرم

أعلن الفنان أكرم حسني انتهاء تصوير فيلمه الجديد "العميل صفر"، ليصبح العمل متاحا للعرض خلال موسم الصيف الجاري.

ونشر أكرم صورة عبر حسابه بموقع فيس بوك وعلق عليها قائلا: فركش فيلم العميل صفر بعتذر عن سوء منظري.

تدور أحداث فيلم "العميل صفر" في إطار كوميدي حول شخصية فرد أمن يحلم أن يكون بطلا مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك من خلال مواقف كوميدية حتى يوضع في موقف جديد، ويثبت أنه بطل حقيقي.

فيلم "العميل صفير" فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، ويشارك أكرم حسني بطولة العمل بيومي فواد، منذر رياحنة، مصطفي غريب، أسماء أبواليزيد، فاطمة البناوي، فيدرا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي.

إطار كوميدي اسماعيل فرغلي الصيف الجارى الفنان أكرم حسني ايمن الشيوى انتهاء تصوير العميل صفر

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