الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالفيوم

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي قبل مدخل دمو وابوصير بالفيوم، مساء اليوم الأربعاء.

 وعلى الفور توجهت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل دمو بالفيوم  مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في الحادث ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 7 حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق دمو الفيوم

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