بسبب الحرائق.. اليونان تخلى مناطق فى مدينتين كبيرتين وسط البلاد

أعلنت اليونان، الأربعاء، عن تخلي مناطق في مدينتين كبيرتين في وسط البلاد بسبب الحرائق.

وأضافت أجهزة الإطفاء اليونانية تتعامل مع حرائق كبيرة في رودس.

وتقدمت حرائق كبيرة مستعرة في اليونان ودول أوروبية أخرى يوم الأربعاء، ما تسبب في المزيد من الوفيات وتدمير المنازل وتهديد المحميات الطبيعية خلال الموجة الثالثة على التوالي من درجات الحرارة القصوى.

وضربت حرائق الغابات في الصيف دولًا في جميع أنحاء المنطقة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع دعمه وإرسال طائرتين إسبانيتين لمكافحة الحرائق إلى تونس بعد حرائق الغابات في الجزائر المجاورة التي خلفت ما لا يقل عن 34 قتيلًا في الأيام الأخيرة.

وصدرت أوامر بعمليات إجلاء جديدة خلال الليل في جزر كورفو وإيفيا ورودس، حيث تم نقل آلاف السائحين إلى أماكن آمنة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت السلطات إنه تم العثور على بقايا متفحمة لمزارع مفقود في جنوب إيفيا - وتم اكتشافه بعد مقتل طيارين يونانيين في مكافحة الحرائق لقيا حتفهما في حادث تحطم أثناء هبوط ماء على ارتفاع منخفض. نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تعزية باليونانية، بينما خفضت عدة سفارات في أثينا أعلامها إلى نصف الموظفين.

ودفعت موجة الحر في اليونان درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، بينما أعاقت الرياح القوية جهود مكافحة الحرائق. تسبب الحريق في رودس في إتلاف محمية طبيعية داخلية.

في السياق، قالت السلطات الجزائرية إنه بعد 3 أيام من الدمار تم احتواء أو إخماد معظم الحرائق الكبرى في الجزائر، وذلك بفضل تعبئة ضخمة للموارد الجوية والبرية، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة.

وبلغ عدد القتلى 34 بينهم 10 جنود كانوا يساعدون في الإخلاء، وكانت منطقة بجاية الساحلية ذات الغابات الكثيفة هي الأكثر تضررًا.

ويقول منتقدون إن جهود الحكومة للاستعداد لحرائق الغابات لم تكن كافية بعد موسمي حرائق قاتلة.