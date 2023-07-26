الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب علبة سجائر.. ضبط المتهم بقتل زوجته طعناً بالسكين فى الدقهلية

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث الدقهلية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض، وذلك بعزبة العراقي التابعة لقرية البساتين بمركز أجا، بسبب خلافات بينهما على تربية الأطفال ورفضها إعطائه ثمن علبة سجائر.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بمقتل سيدة على يد زوجها بطعنات نافذة بعزبة العراقي بقرية البساتين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع فاطمة سمير حمزه عبد الوهاب، 20 سنة، وبسؤال أسرتها وشهود العيان اتهموا زوجها ويدعى محمد ع.ال. 29 سنة، بقتلها بعد تسديد طعنات لها، بسبب خلافات بينهما على تربية الأطفال ورفضها إعطاءه ثمن شراء علبة سجائر.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضباط الدقهلية القبض قتل اجا

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